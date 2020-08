© istockphoto.com/alphaspirit

Probiotika stärken Spitzensportler

Probiotika stärken das Immunsystem und machen widerstandsfähiger gegen Infektionen – wie eine Studie der neuseeländischen University of Otago an dreissig Rugby-Profis zeigte. Nahmen die Sportler täglich Nahrungsergänzungsmittel mit Probiotika ein, so waren sie seltener krank. Und falls sie doch einmal einen Infekt bekamen, wurden sie dank Probiotika schneller wieder gesund. Als Ursache vermuten die Wissenschaftler die positiven Auswirkungen von Probiotika auf die Darmflora und damit auf das Immunsystem.

Probiotika gegen Infektionen bei Profisportlern Professionelle Mannschaftssportler haben ein besonders hohes Infektrisiko. Sie verbringen viel Zeit auf engem Raum miteinander, zum Beispiel in der Umkleidekabine oder im Fitnessraum. Wenn einer von ihnen krank ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er seine Teamkollegen ansteckt. Das ist fatal, denn im Profisport ist ein konstantes Trainingsniveau wichtig. Wettbewerbe oder Spiele stehen meist mindestens einmal wöchentlich auf dem Plan, trainiert wird täglich. Bei einem Infekt fällt der Sportler mehrere Tage aus und kann erst dann wieder langsam ins Training einsteigen. Brylee Haywood und ihre Kollegen von der University of Otago waren daher auf der Suche nach einer Möglichkeit, um das Immunsystem von Profi-Sportlern zu stärken. Dafür führten sie an dreissig zufällig ausgewählten Spielern aus der neuseeländischen Rugby-Liga eine Studie durch. Probiotika verhindern Infekte Vier Wochen lang erhielten die Teilnehmer entweder Probiotika oder ein Placebo. Nach einer vierwöchigen Pause wurde getauscht: Die Probiotika-Gruppe erhielt nun Placebos und umgekehrt. Als Probiotika bezeichnet man nützliche Darmbakterien, welche die Darmflora aufbauen und diese in ihrer gesundheitsfördernden und immunsystemstärkenden Wirkung unterstützen. Probiotika helfen im Darm bei der Aufnahme lebenswichtiger Nährstoffe und auch bei der Abwehr von Krankheitserregern. Indem sie für ein saures Milieu im Dickdarm sorgen, töten sie zahlreiche Krankheitskeime ab. Zudem fördern sie die Bildung von Abwehrzellen. Während der Studie führten alle Teilnehmer Tagebuch. Sie trugen täglich ein, ob sie Krankheitssymptome hatten und falls ja, wie stark diese waren. Die Wissenschaftler konzentrierten sich bei der Auswertung auf Erkrankungen der oberen Atemwege, also „Erkältungen“ sowie Magen-Darm-Infekte. Es stellte sich heraus, dass während der Probiotika-Einnahme nur knapp die Hälfte der Teilnehmer erkrankte. Während der Placebo-Einnahme waren es hingegen 80 Prozent. Probiotika verkürzen Infekte Die Auswertung der Daten ergab, dass nicht nur die Häufigkeit der Infekte sank, sondern auch deren Dauer. Nahmen die Sportler Probiotika, so dauerten ihre Infekte nur noch dreieinhalb Tage und nicht – wie ohne Probiotika – sechs Tage. Die Forscher untersuchten zwar nicht die Blutwerte der Teilnehmer im Hinblick auf die Immunwerte. Dennoch sind sie sich sicher, dass das positive Ergebnis der Studie nur auf die Tatsache zurückzuführen sein kann, dass Probiotika das Immunsystem stärken. Probiotika aus fermentierten Lebensmitteln Im Supermarkt finden sich zahlreiche „probiotische Lebensmittel“, allen voran Milchprodukte. Ob diese allerdings halten, was sie versprechen, ist nicht immer klar. Nur wenige Hersteller weisen die Wirksamkeit ihrer Produkte in unabhängigen Studien nach. Sinnvoller ist es also, probiotische Lebensmittel selbst herzustellen. Dazu eignet sich der Prozess der Fermentation. Dabei wird Gemüse zur Gärung gebracht, sodass sich probiotische Kulturen bilden. Besonders gesund ist beispielsweise selbst gemachtes Sauerkraut. Noch einfacher ist es natürlich, auf Nahrungsergänzungsmittel mit Probiotika zurückzugreifen, die es in Kapselform oder auch als Flüssigprobiotikum gibt.

