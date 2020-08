ALS: Richtige Ernährung verlangsamt Verlauf

Link zum Artikel: https://zdg.de/news/gesundheit/als-richtige-ernaehrung-16110462

ALS steht für Amyotrophe Lateralsklerose. Es handelt sich um eine bislang unheilbare Erkrankung des motorischen Nervensystems. Doch auch wenn eine Heilung nicht möglich sein mag, so kann man doch versuchen, das Fortschreiten der Krankheit etwas zu bremsen.

Aktualisiert: 07 Juli 2020

Bei ALS: Je gesünder die Ernährung, desto leichter der Verlauf

ALS ist eine schwere neurodegenerative Erkrankung, die zu Muskelschwund, Spastiken, Lähmungen der Gliedmassen und schliesslich auch zur Lähmung der Atemmuskulatur führt. Nach der Diagnose beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung meist nur noch zwischen 20 und 48 Monaten. Etwa 10 bis 20 Prozent der Patienten leben noch länger als 10 Jahre.

Eine Ernährung, die reich an Antioxidantien und Carotinoiden ist, wird mit einem besseren Befinden bei Patienten mit der Amyotrophen Lateralsklerose in Zusammenhang gebracht, so Forscher der Columbia University's Mailman School of Public Health.

Das Team um Dr. Jeri W. Nieves, Professorin für Epidemiologie, untersuchte die mögliche Verbindung zwischen der Qualität und Art der Ernährung und dem Schweregrad der ALS bei Patienten, die seit mindestens 18 Monaten unter ALS-Symptomen litten. 302 ALS-Patienten wurden für die Studie in 16 unterschiedlichen Kliniken in den USA befragt und untersucht.

Es handelt sich um die erste Studie, die sich dem Einfluss der Ernährung auf die ALS widmet und somit auch um die erste Studie, die zeigen konnte, dass gesunde Nährstoffe und Antioxidantien zu einem besseren Befinden bei ALS führen können bzw. das Risiko an ALS zu erkranken, höchstwahrscheinlich reduzieren können.

Richtige Ernährung bei ALS: Obst und Gemüse

Dr. Nieves erklärte im Fachjournal JAMA Neurology, dass es Patienten, die reichlich Früchte und Gemüse essen, schon zum Zeitpunkt ihrer Diagnose besser gehe als Patienten, die sich nicht so gesund ernährten.

Es scheint, dass die Ernährung auch bei ALS eine bedeutende Rolle spielt – und zwar sowohl bei der Entstehung der Krankheit als auch im Hinblick auf ihren Verlauf", erklärte Dr. Nieves. "Patienten mit ALS sollten in jedem Falle besonders viele Lebensmittel essen, die reich an Antioxidantien und Carotinoiden sind. Ballaststoffreiche Lebensmittel wie Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte sind ebenfalls sehr wichtig. Auch dürfen Fisch und Geflügel gegessen werden."

Falsche Ernährung bei ALS: Milchprodukte und Wurst

Wer unter den ALS-Patienten jedoch Milchprodukte und Wurst ass, hatte ein aktuell schlechteres Befinden und musste überdies mit einem schwereren Verlauf der Krankheit rechnen.

Dr. Nieves nutzte zwei verschiedene statistische Analysen und stellte fest, dass beide zu demselben Ergebnis führten:

Die Ernährung hilft dabei, den Schweregrad von ALS zu reduzieren. Oxidativer Stress spielt eine enorm wichtige Rolle bei ALS, weshalb eine antioxidantienreiche Ernährung den Krankheitsverlauf abmildern kann.

Gesunde Ernährung für ALS-Patienten

Die Lebensmittel und Nährstoffe, die bei ALS helfen können, sind nun natürlich keine Unbekannten. Sie werden zur Prävention vieler anderer chronischer Krankheiten ebenfalls empfohlen", bemerkte Dr. Nieves.

Unsere Querschnittsstudie ist auf die Ergebnisse aus Fragebögen zurückzuführen, die nicht immer hundertprozentig zuverlässig sind", bemerkte Dr. Nieves. "Dennoch sollten jene, die für die Ernährung von ALS-Patienten zuständig sind, die Speisepläne bevorzugt aus antioxidantien- und carotinoidreichen Früchten und Gemüsen zusammenstellen."

Antioxidantien und antioxidantienreiche Lebensmittel

Lebensmittel, die reich an Antioxidantien und Carotinoiden sind, sind beispielsweise die nachfolgend aufgeführten. Links finden Sie die jeweiligen Antioxidantien und in der rechten Spalte die Lebensmittel, die diese Antioxidantien enthalten:

Antioxidantien Lebensmittel Alliin Lauch, Knoblauch, Zwiebel Anthocyane Aubergine, Blaue Trauben, Beeren Carotinoide Kürbis, Mangos, Aprikosen, Karotten, Spinat, Petersilie, Sanddorn Catechine Rotweinextrakt, Grüntee, Granatapfel Glucosinolate Brokkoli und alle Kohlarten, Kresse, Senf, Rettich, Radieschen etc. Flavonoide Rotweinextrakt, Grüntee, Zitrusfrüchte, Zwiebeln, Äpfel Lignane Leinsaat, Sesam, Kürbiskerne Lycopin Tomaten, Pink Grapefruit, Wassermelone Polyphenole Thymian, Oregano Selen Paranüsse Vitamin C Zitrusfrüchte, Kiwi, Brokkoli, Paprika, Sanddorn, Acerolapulver Vitamin E Pflanzenöle (besonders Weizenkeimöl), Nüsse, Avocados

Die Tabelle als PDF zum Ausdrucken finden Sie hier unter diesem Link.

Antioxidantien in Form von Nahrungsergänzungsmitteln

Natürlich können hochwirksame Antioxidantien auch in konzentrierter Form als Nahrungsergänzung eingenommen werden. Zu den stärksten Antioxidantien gehören:

